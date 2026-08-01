Pithoragarh News: कांडे की जमीन पर प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने पर विरोध

Pithoragarh News: गोविंद, बेरीनाग। नगरपालिका की ओर से कूड़ा डम्पिंग जोन को बेरीनाग-उडियारी बैंड मोटर मार्ग स्थित कांडे की भूमि पर बनाए जाने के प्रस्ताव से कांडे, किरौली और चौकोड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विरोध जताते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे, उन्होंने नगरपालिका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि डम्पिंग जोन बनने से क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों और स्थानीय जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शनिवार को बेरीनाग-उडियारी बैंड मोटर मार्ग में कांडे की जमीन पर प्रस्तावित कूड़ा डम्पिंग जोन के विरोध में कांडे, किरौली और चौकोड़ी क्षेत्र के ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंच गए।

ग्रामीणों ने नगरपालिका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर प्रस्ताव तत्काल रद्द करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने कहा कि बिना जनता की सहमति के किसी भी कीमत पर डम्पिंग जोन नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने ग्रामीणों की आपत्तियों को दरकिनार कर जंगल क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की तैयारी कर दी है। प्रस्तावित स्थल के आसपास एक दर्जन गांवों के प्राकृतिक पेयजल स्रोत हैं। इसके अलावा मंदिर और पर्यटक स्थल कालीताल भी पास में स्थित है। करीब 200 मीटर की दूरी पर ग्रामीणों की आबादी होने से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विकास के नाम पर गांवों के जलस्रोत और पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने डम्पिंग जोन का प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो एक दर्जन गांवों के लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। जिला पंचायत सदस्य ललित कार्की ने कहा कि जंगल के बीच नियमों को ताक पर रखकर डम्पिंग जोन बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के हितों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। कांडे की ग्राम प्रधान मनीषा देवी और गराऊ की ग्राम प्रधान दीप पंत ने कहा कि प्रस्तावित स्थल प्राकृतिक जलस्रोत, गौचर भूमि और मंदिर के नजदीक है। ऐसे स्थान पर डम्पिंग जोन बनाना ग्रामीणों के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द प्रस्ताव निरस्त नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।इस दौरान उडियारी ग्राम प्रधान हेमा देवी,जगथली ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार,बैठोली ग्राम प्रधान पवन कुमार, ग्राम प्रधान प्रेम सिंह नेगी, युवक मंगल दल अध्यक्ष योगेश महरा,भूप्पी कार्की, राजन राम, सुंदर महरा, राजेंद्र महरा, कमलेश महरा, दीपक महरा, हेम उप्रेती, हिमांशु महरा, त्रिलोक महरा, बलवंत सिंह, रवीन्द्र सिंह, चेतन सिंह आदि रहे।