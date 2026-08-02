Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: विधायक के आश्वासन के बाद क्रमिक अनशन समाप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: बेरीनाग में शहीद चौक धरना स्थल पर छह दिनों से चल रहा क्रमिक अनशन विधायक फकीर राम टम्टा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। विधायक ने आन्दोलनकारियों से वार्ता की और शहरी विकास मंत्री से समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिलाया। प्रमुख मांगें सड़क निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा और खेल मैदान का विकास थीं।

Pithoragarh News: विधायक के आश्वासन के बाद क्रमिक अनशन समाप्त

Pithoragarh News: बेरीनाग। शहीद चौक धरना स्थल पर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर छह दिनों से चल रहा क्रमिक अनशन विधायक फकीर राम टम्टा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। शनिवार को विधायक टम्टा ने धरना स्थल पहुंचकर आन्दोलनकारियों से वार्ता की। जिसके बाद उन्होंने शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा से फोन पर बात कर समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। बता दें आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांग बेरीनाग महाविद्यालय की जर्जर सड़क का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देना व महाविद्यालय खेल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करना था। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष त्रिलोक खाती, महामंत्री गणेश उपाध्याय, किरन मियान, जिला मंत्री इन्द्र धानिक, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह कार्की, योगेश महरा, दल बहादुर बाफिला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: कांडे की जमीन पर प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने पर विरोध
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Berinag Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।