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Pithoragarh News: अवैध रेत ले जाने पर पिकअप सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में पुलिस ने अवैध रेत ले जाने वाली एक पिकअप वाहन को सीज किया है। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान चालक हिमांशु कुमार को अवैध रेत के साथ पकड़ा गया। इसके खिलाफ खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

Pithoragarh News: अवैध रेत ले जाने पर पिकअप सीज

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। पुलिस ने अवैध रेत ले जाने पर एक पिकअप वाहन को सीज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज पुलिस ने ऐंचोली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को चालक हिमांशु कुमार पिकअप में अवैध रेत ले जाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर पिकअप सीज की है।

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