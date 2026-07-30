Pithoragarh News: अवैध रेत ले जाने पर पिकअप सीज
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ पुलिस ने अवैध रेत ले जाने पर एक पिकअप वाहन को सीज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज पुलिस ने ऐंचोली क्षेत्र में चेकिंग अभिया
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। पुलिस ने अवैध रेत ले जाने पर एक पिकअप वाहन को सीज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज पुलिस ने ऐंचोली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को चालक हिमांशु कुमार पिकअप में अवैध रेत ले जाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर पिकअप को सीज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।