Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। बीते दिनों कमल कोठारी ने थाने में अपने मोबाइल के खोने की सूचना दर्ज कराई थी।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। गंगोलीहाट पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। बीते दिनों कमल कोठारी ने थाने में अपने मोबाइल के खोने की सूचना दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन की ढूंढखोज कर मोबाइल व्यक्ति को सौंप दिया है।
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