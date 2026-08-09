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Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़। मुनस्यारी पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। बोथी मदकोट

Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। मुनस्यारी पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। बोथी मदकोट निवासी गोकर्ण राम ने थाने में अपने मोबाइल के खोने की सूचना दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अनिल आर्या के नेतृत्व में टीम ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन की ढूंढखोज कर मोबाइल व्यक्ति को सौंप दिया है।

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