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Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: गंगोलीहाट पुलिस ने प्रेम राम का खोया हुआ मोबाइल फोन लौटाया। प्रेम राम ने थाने में अपने मोबाइल खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से फोन की खोज की और उसे वापस सौंप दिया।

Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। गंगोलीहाट पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। स्थानीय प्रेम राम ने थाने में अपने मोबाइल के खोने की सूचना दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर एसएचओ कैलाश चंद जोशी व कांस्टेबल श्रवण कुमार ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन की ढूंढखोज कर मोबाइल व्यक्ति को सौंप दिया है।

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