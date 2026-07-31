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Pithoragarh News: विकास भवन में हंगामा, मारपीट और अभद्रता के आरोप में तीन नामजद समेत चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: विकास भवन में हंगामा, मारपीट और अभद्रता के आरोप में तीन नामजद समेत चार पर मुकदमाविकास भवन में हंगामा, मारपीट और अभद्रता के आरोप में तीन नामजद समेत चार

Pithoragarh News: विकास भवन में हंगामा, मारपीट और अभद्रता के आरोप में तीन नामजद समेत चार पर मुकदमा

Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। विकास भवन में सरकारी कार्य में बाधा डालने, कर्मचारियों से मारपीट और महिला कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने तीन नामजद समेत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है,पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जीवन चंद्र जोशी ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया कि 27 जुलाई को लक्ष्मी दत्त जोशी, सुबोध सिंह बिष्ट और धर्मेंद्र लाल वर्मा विकास भवन पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए हंगामा किया।

कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 121(1), 132, 221, 351(1), 352 और 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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