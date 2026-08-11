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Pithoragarh News: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बेरीनाग और बलुवाकोट पुलिस ने जांच के दौरान नीरज सिंह और संतोष कुमार को नशे की हालत में ड्राइविंग करते पकड़ा। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज कर दिया।

Pithoragarh News: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो को पकड़ा

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बेरीनाग पुलिस की ओर से क्षेत्र में चलाएं अभियान के दौरान पुलिस को वाहन चालक नीरज सिंह नशे की हालत में वाहन चलाते हुए मिला। इधर बलुवाकोट पुलिस को चेकिंग के दौरान वाहन चालक संतोष कुमार नशे की हालत में वाहन चलाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन सीज किया है।

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