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Pithoragarh News: अनजान लिंक पर न करें क्लिक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जौलजीबी पुलिस ने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसएचओ हरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में पहुंचकर आमजन

Pithoragarh News: अनजान लिंक पर न करें क्लिक

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जौलजीबी पुलिस ने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसएचओ हरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में पहुंचकर आमजन को जागरूक किया। पुलिस ने ग्रामीणों को वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया। उन्होंने आमजन से मोबाइल में आने वाले किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करने और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर उनकी शिकायत हैल्पलाइन नम्बर 1930 या cybercrime.gov.in में दर्ज कराने की सलाह दी।

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