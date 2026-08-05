Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया
Pithoragarh News: पिथौराढ़ के थल, जौलजीबी और मदकोट पुलिस ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराधों से बचाव और नशे से बचने के लिए जागरूक किया।
Pithoragarh News: पिथौराढ़। थल, जौलजीबी व मदकोट पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों व बाजारों में पहुंचकर महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराधों से बचाव व नशा ना करने को लेकर जागरूक किया।
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