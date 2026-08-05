Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया
Pithoragarh News: पिथौराढ़ के थल, जौलजीबी व मदकोट पुलिस ने महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबर और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलायी गई।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौराढ़। थल, जौलजीबी व मदकोट पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों व बाजारों में पहुंचकर महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताएं। साथ ही नशे के सेवन से होने दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी।
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