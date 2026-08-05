Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: पिथौराढ़ के थल, जौलजीबी व मदकोट पुलिस ने महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबर और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलायी गई।

Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया

Pithoragarh News: संतोष, पिथौराढ़। थल, जौलजीबी व मदकोट पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों व बाजारों में पहुंचकर महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताएं। साथ ही नशे के सेवन से होने दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया
ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Cyber Crime Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।