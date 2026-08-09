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Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जाजरेदवल पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चला रहे बृजराज सिंह रावत को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका वाहन सीज कर दिया है।

Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाते पकड़ा, वाहन सीज

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जाजरेदवल पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चला रहे बृजराज सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान व्यक्ति नशे में वाहन चलाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन सीज कर दिया है।

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