Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ की जाजरदेवल पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वाले महेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्हें महेश नशे में धुत पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया।
Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। जाजरदेवल पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को वाहन चालक महेश कुमार नशे की हालत में वाहन चलाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन सीज कर लिया है।
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