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Pithoragarh News: सार्वजनिक स्थल पर अशांति फैलाने पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में बलुवाकोट पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में विक्रम सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष नीमा बोहरा के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान उन्हें अशांति फैलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 172 के तहत मामला दर्ज किया है।

Pithoragarh News: सार्वजनिक स्थल पर अशांति फैलाने पर कार्रवाई

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। बलुवाकोट पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर अशांति फैलाने पर दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष नीमा बोहरा के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को विक्रम सिंह व दिनेश सिंह सार्वजनिक स्थल पर उत्पाद मचाकर क्षेत्र में अशांति फैलाते हुए मिले। पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 172 के तहत कार्रवाई की है।

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