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Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में पुनेड़ी सड़क पर डामर उखड़ने से सड़क कीचड़ से भर गई है। स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जताते हुए बताया कि यह स्थिति वाहन चालकों के लिए खतरनाक बनी हुई है। पहले भी कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क के सुधार की मांग की है।

पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़
पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ - पुनेड़ी सड़क में डामर उखड़ने से सड़क में कीचड़ से पट गई है। बुधवार को स्थानीय सौरभ, टोरेश ने बताया कि सड़क में डामर उखड़ने से सड़क में कीचड़ हो गया है। जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के रपटने का खतरा बना हुआ है। कहा इससे पूर्व भी सड़क कई वाहन चालक भी घायल हो गए है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क के सुधारीकरण की मांग उठाई है।

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