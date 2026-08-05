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Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क पर डामर उखड़ने से कीचड़ जम गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। बुधवार को स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी कि इससे वाहन चालकों के गिरने का खतरा है। पहले भी कई दुपहिया वाहन चालक यहाँ घायल हुए हैं। स्थानीय लोग सड़क के सुधार की मांग कर रहे हैं।

Pithoragarh News: पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में जगह-जगह कीचड़

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़-पुनेड़ी सड़क में डामर उखड़ने से सड़क में जगह-जगह कीचड़ हो गया है। बुधवार को स्थानीय सौरभ, टोरेश ने बताया कि सड़क पर लगा डामर उखड़ने से बेस अस्पताल के समीप वाली सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के रपटने का खतरा बना हुआ है। कहा इससे पूर्व कई दुपहिया वाहन चालक यहां पर रपटकर घायल हो गए है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द सड़क के सुधारीकरण की मांग उठाई है।

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