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Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में तैनात एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट आए हैं। उनके वापस आने से जनपद और दूर-दराज के क्षेत्रों के मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने में राहत मिली है, क्योंकि पहले उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा था।

Pithoragarh News: अवकाश से लौटे रेडियोलॉजिस्ट

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में तैनात एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट अवकाश से लौट गए है। सोमवार को उनके अवकाश से लौटने से जनपद सहित दूर दराज के क्षेत्रों से अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश में होने में मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने को निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही थी।

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