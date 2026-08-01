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Pithoragarh News: हड्डी विशेषज्ञ के अवकाश पर जाने से मरीज परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के बीडी पांडे जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के अवकाश पर जाने के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। शनिवार को दूर-दूर से लोग इलाज कराने आए, लेकिन चिकित्सक की अनुपस्थिति से निराश लौटे। पीएमएस ने बताया कि चिकित्सक 5 अगस्त को वापस आएंगे।

Pithoragarh News: हड्डी विशेषज्ञ के अवकाश पर जाने से मरीज परेशान

Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ के अवकाश पर जाने से मरीज परेशान रहे। शनिवार को नगर के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इलाज को यहां पहुंचे। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर मरीजों को चिकित्सक के अवकाश में होने की जानकारी मिली। पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश गौतम व डॉ. दीपक चनकन्याल अवकाश में गए है। जिस कारण अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को दिक्कत हो रही है। कहा आगामी 5 अगस्त को डॉ. योगेश गौतम के अवकाश से लौटने के बाद मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा।

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