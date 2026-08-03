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Pithoragarh News: साप्ताहिक अवकाश के बाद लोगों की भीड़ जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के बीडी पांडे जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी गई। जिलेभर से लोग इलाज कराने पहुंंचे और पर्चा काउंटर से ओपीडी तक लंबी कतारें लगी रहीं। चिकित्सक ने बारी-बारी से मरीजों का इलाज किया।

Pithoragarh News: साप्ताहिक अवकाश के बाद लोगों की भीड़ जुटी

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ जुटी। सोमवार को जिला अस्पताल में इलाज कराने को जिलेभर से लोग पहुंचे। इस दौरान पर्चा काउंटर से लेकर ओपीडी कक्षों के बाहर लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुउ देखे। इस दौरान चिकित्सक ने बारी-बारी से मरीजों जांच की।

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