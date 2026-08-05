Pithoragarh News: हड्डी रोग विशेषज्ञ के लौटने से राहत
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ अवकाश से लौट गए है। बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश गौतम के अवकाश से लौटन
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ अवकाश से लौट गए है। बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश गौतम के अवकाश से लौटने पर ओपीडी संचालित हुई। इस दौरान जनपद सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से इलाज को पहुंचे लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान चिकित्सक ने बारी-बारी से सभी मरीजों की जांच की।
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