Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के निश्चल व ऐंजल ने जीता सोना
Pithoragarh News: युवा बैडमिंटन खिलाड़ी निश्चल चंद और एंजेल पुनेड़ा का चयन अक्टूबर में मिस्र के काहिरा में प्रस्तावित वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। द
Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी निश्चल चंद और एंजेल पुनेड़ा का चयन अक्टूबर में मिस्र के काहिरा में प्रस्तावित वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर अंडर-19 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते है। एशियन एकेडमी के छात्र निश्चल चंद ने बालक एकल वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, एंजेल पुनेड़ा ने बालिका युगल वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में स्थान मिला है।
जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, बैडमिंटन संघ पिथौरागढ़ के संरक्षक स्वामी वीरेंद्रानंद, अध्यक्ष भूपेश पंत, सचिव शंकर खर्कवाल, उप क्रीड़ा अधिकारी व बैडमिंटन कोच अरुण बनग्याल, कोच भूपेश बिष्ट, दीपांक वर्मा, जीएस बुदियाल सहित अन्य खेलप्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
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