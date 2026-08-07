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Pithoragarh News: जिला अस्पताल में दो डॉक्टरों की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में दो नए मेडिकल ऑफिसर की तैनाती हो गई है। शुक्रवार को पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने बताया डॉ. वर्षा व डॉ. राहु

Pithoragarh News: जिला अस्पताल में दो डॉक्टरों की तैनाती

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। नगर के बीडी पांडे जिला अस्पताल में दो नए मेडिकल ऑफिसर की तैनाती हो गई है। शुक्रवार को पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने बताया डॉ. वर्षा व डॉ. राहुल प्रधान ने अस्पताल में एमओ के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिला अस्पताल में दो नए एमओ की तैनाती होने से इमरजेंसी में पूर्व से तैनात चिकित्सकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी।

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