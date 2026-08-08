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Pithoragarh News: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: जिला उद्योग केन्द्र में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट व पिथौरागढ़ के हथकरघा व हस्तश

Pithoragarh News: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम हुआ

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला उद्योग केन्द्र में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट व पिथौरागढ़ के हथकरघा व हस्तशिल्पियों ने प्रतिभाग किया। कार्यकम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल ने किया। देवलाल ने हस्तशिल्पियों को हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कहा बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार किया जाए। केन्द्र के प्रबन्धक पंकज तिवारी ने हथकरघा व हस्तशिल्प योजनाओं के बारे में जानकारी दी। यहां नाबार्ड के डीपीएम राकेश सिंह कन्याल, आरसेटी निदेशक हिमांशु जोशी, चेतना संस्था के मनमोहन बोरा, मास्टर काफ्टमेन पूनम ग्वाल, अनिल टम्टा, बबीता कोहली, शंकुतला देवी, जानकी बृजवाल आदि मौजूद रहे।

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