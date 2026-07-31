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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में शांतिभंग में दो पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: मुनस्यारी पुलिस ने क्षेत्र में अशांति फैलाने के आरोप में भूपेन्द्र सिंह और नरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। क्षेत्र में शांति बहाल रखने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में शांतिभंग में दो पर कार्रवाई

Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। मुनस्यारी पुलिस ने क्षेत्र में अशांति फैलाने पर दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को क्षेत्र में भूपेन्द्र सिंह व नरेन्द्र सिंह की ओर से शांति भंग करने की शिकायत मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में पहुंचकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है।

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