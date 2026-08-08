Pithoragarh News: तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ
Pithoragarh News: मुनस्यारी पुलिस ने तोमिक गांव में नशे के सेवन के दुष्परिणामों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसओ अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज बनाने के लिए सहयोग की अपील की। पुलिस ने अवैध गतिविधियों की सूचना देने का भी आग्रह किया।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। मुनस्यारी पुलिस ने तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसओ अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। पुलिस ने ग्रामीणों से नशे से दूर रहने व नशामुक्त समाज बनाने में सहयोग की अपील की। साथ ही पुलिस ने आमजन से क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधी होने पर उसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की।
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