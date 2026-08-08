Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: मुनस्यारी पुलिस ने तोमिक गांव में नशे के सेवन के दुष्परिणामों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसओ अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज बनाने के लिए सहयोग की अपील की। पुलिस ने अवैध गतिविधियों की सूचना देने का भी आग्रह किया।

Pithoragarh News: तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। मुनस्यारी पुलिस ने तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसओ अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। पुलिस ने ग्रामीणों से नशे से दूर रहने व नशामुक्त समाज बनाने में सहयोग की अपील की। साथ ही पुलिस ने आमजन से क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधी होने पर उसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ
ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: तोमिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ
ये भी पढ़ें:Saraikela News: नशे के अवैध कारोबार और इसके दुष्प्रभावों के खिलाफ पुलिस ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।