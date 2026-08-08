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Pithoragarh News: ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में स्यूनी गांव में ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर बैठक हुई। ग्राम प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक पर चर्चा हुई। पाली गांव में भी इसी विषय पर बैठक हुई, जिसमें ठोस अपशिष्ट के लिए नियमावली बनाई गई और ग्रामीणों ने जागरूकता रैली निकाली।

Pithoragarh News: ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर हुई चर्चा

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। स्यूनी गांव में ठोस अपशिष्ट निस्तारण को लेकर बैठक का आयोजन गया। ग्राम प्रधान सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान बैठक में क्षेत्र मे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और ठोस अपशिष्ट के साथ ही तरल प्रबंधन पर कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा हुई। संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पवन कुमार ने किया। इधर पाली गांव में ग्राम प्रधान मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें ठोस अपशिष्ट निस्तारण पर चर्चा कर नियमावली बनाई गई। बाद में ग्रामीणों ने क्षेत्र में रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया।

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