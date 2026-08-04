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Pithoragarh News: अज्ञात कारणों से खाया जहरीला पदार्थ, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के कनालीछीना क्षेत्र में एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ का सेवन कर जान देने की कोशिश की। बाद में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया है।

Pithoragarh News: अज्ञात कारणों से खाया जहरीला पदार्थ, रेफर

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। कनालीछीना क्षेत्र में एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर जान देने की कोशिश की है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति ने रविवार शाम को अज्ञात कारणों से घर में रखे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिसके कुछ देर बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद परिजन बिना देर किए व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी में तैनात एमओ डॉ. वर्षा की टीम ने व्यक्ति का उपचार शुरू किया। चिकित्सक ने बताया व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है।

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