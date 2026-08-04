Pithoragarh News: अज्ञात कारणों से खाया जहरीला पदार्थ, रेफर
Pithoragarh News: कनालीछीना क्षेत्र में 43 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद, परिजनों ने उसे जिला अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए रेफर किया।
Pithoragarh News: संतोष आर्यन, पिथौरागढ़। कनालीछीना क्षेत्र में एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर जान देने की कोशिश की है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति ने रविवार शाम को अज्ञात कारणों से घर में रखे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिसके कुछ देर बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद परिजन बिना देर किए व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी में तैनात एमओ डॉ. वर्षा की टीम ने व्यक्ति का उपचार शुरू किया। चिकित्सक ने बताया व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है।
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