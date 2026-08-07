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Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाने पर एक को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में अस्कोट पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ओगला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में पु

Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाने पर एक को पकड़ा

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। अस्कोट पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ओगला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को वाहन चालक मनोज कुमार शराब के नशे में वाहन चलाते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की है।

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