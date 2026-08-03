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Pithoragarh News: दुग्तू से बोन तक सड़क निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: उच्च हिमालयी स्थित दारमा घाटी के दुग्तू गांव के निवासियों ने आरएफसी से बोन तक स्वीकृत 5 किमी सड़क बनाने की मांग की। दारमा संगठन समिति की छोरी देवी ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, क्योंकि सड़क निर्माण में देरी हो रही है। 500 से अधिक परिवारों को यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Pithoragarh News: दुग्तू से बोन तक सड़क निर्माण की मांग

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा घाटी के दुग्तू गांव के स्थानीय लोगों ने दुग्तू आरएफसी से बोन तक स्वीकृत 5 किमी सड़क का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। सोमवार को दारमा संगठन समिति की छोरी देवी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सड़क स्वीकृत होने के बावजूद कार्यदायी संस्था निर्माण शुरू नहीं कर रही है। गांव के 500 से अधिक परिवारों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पीएमजीएसवाई अधिकारियों से कई बार वार्ता के बाद भी केवल टालमटोल की जा रही है।

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