Pithoragarh News: खतरा बना विद्युत पोल हटाने की मांग
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ नगर के नया बाजार निवासी शाहिद बख्स ने यूपीसीएल से उनके आवासीय मकान के समीप स्थित विद्युत पोल को हटाने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने इस
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। नगर के नया बाजार निवासी शाहिद बख्स ने यूपीसीएल से उनके आवासीय मकान के समीप स्थित विद्युत पोल को हटाने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने इस संबंध में यूपीसीएल के ईई को ज्ञापन दिया। शाहिद बख्श का कहना है कि उनके कच्चे मकान की छत से बिजली का पोल लगा हुआ है। वर्तमान में बिजली के तारे उनकी छत के सटी हुई है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
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