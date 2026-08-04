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Pithoragarh News: दुग्तू से बोन तक सड़क निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के दारमा घाटी के दुग्तू गांव के निवासी 5 किमी सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद, छोरी देवी ने बताया कि स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। 500 से अधिक परिवारों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और यदि कार्य शीघ्र नहीं शुरू हुआ, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

Pithoragarh News: दुग्तू से बोन तक सड़क निर्माण की मांग

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा घाटी के दुग्तू गांव के स्थानीय लोगों ने दुग्तू आरएफसी से बोन तक स्वीकृत 5 किमी सड़क का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। दारमा घाटी से दारमा संगठन समिति की छोरी देवी जिला मुख्यालय पहुंची और डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। छोरी देवी ने बताया कि सड़क स्वीकृत होने के बावजूद कार्यदायी संस्था निर्माण शुरू नहीं कर रही है। गांव के 500 से अधिक परिवारों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पीएमजीएसवाई अधिकारियों से कई बार वार्ता के बाद भी केवल टालमटोल की जा रही है।

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समिति ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो स्थानीय लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

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