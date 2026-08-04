Pithoragarh News: दौबांस में गुलदार का आतंक
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में, अमकोट तोक में एक गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला किया, लेकिन स्थानीय लोगों की दहशत से वह भाग गया। इससे पहले भी गुलदार ने बकरियों और गायों को अपना शिकार बनाया है।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। मूनाकोट ब्लॉक के दौबांस क्षेत्र में गुलदार का आंतक बना हुआ है। मंगलवार को ग्राम प्रधान देवेन्द्र टम्टा ने बताया कि क्षेत्र के अमकोट तोक में सोमवार देर शाम को घर के बाहर बैठे एक कुत्ते पर गुलदार ने हमला कर दिया । इस दौरान घर के आसपास के लोगों के हल्ला करने पर गुलदार कुत्ते को छोड़कर वहां से भागा। प्रधान टम्टा ने बताया की पूर्व में भी गुलदार बकरी और दो गायों को अपना निवाला बन चुका है।
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