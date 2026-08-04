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Pithoragarh News: अमकोट में गुलदार का आतंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के दौबांस क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान देवेन्द्र टम्टा के अनुसार, अमकोट तोक में एक कुत्ते पर गुलदार ने हमला किया, लेकिन लोगों के शोर मचाने पर वह भाग गया। इससे पहले भी गुलदार ने बकरी और गायों को मार चुका है।

Pithoragarh News: अमकोट में गुलदार का आतंक

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। मूनाकोट ब्लॉक के दौबांस क्षेत्र में गुलदार का आंतक बना हुआ है। मंगलवार को ग्राम प्रधान देवेन्द्र टम्टा ने बताया कि क्षेत्र के अमकोट तोक में सोमवार देर शाम को घर के बाहर बैठे एक कुत्ते पर गुलदार ने हमला कर दिया । इस दौरान घर के आसपास के लोगों के हल्ला करने पर गुलदार कुत्ते को छोड़कर वहां से भागा। प्रधान टम्टा ने बताया की पूर्व में भी गुलदार बकरी और दो गायों को अपना निवाला बन चुका है।

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