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Pithoragarh News: मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव मंजू देवी ने दवाइयों की जाँच की और संचालकों को निर्देश दिए कि वे साफ-सफाई रखें, एक्सपायरी दवाइयाँ न रखें, और ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराएँ। औषधी निरीक्षक पंकज पंत भी निरीक्षण में उपस्थित थे।

Pithoragarh News: मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने जाजरदेवल पहुंचकर मेडिकल स्टोरों में रखे दवाइयों की जांच कर मेडिकल संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल संचालकों से मेडिकल स्टोरों में साफ सफाई रखने, एक्सपायरी दवाई ना रखने व सभी ग्राहकों को दवाईयों के बिल उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान औषधी निरीक्षक पंकज पंत मौजूद रहे।

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