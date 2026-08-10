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Pithoragarh News: बुड़काफल में जागरूकता शिविर लगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुड़काफल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को मध्यस्थता और वाणिज्यिक न्यायालयों की भूमिका के बारे में बताया गया, साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर और विशेष लोक अदालत की जानकारी भी दी गई।

Pithoragarh News: बुड़काफल में जागरूकता शिविर लगा

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुड़काफल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने गांव पहुंचकर महिलाओं को मध्यस्थता व वाणिज्यिक न्यायालयों की भूमिका, अधिकार क्षेत्र व लाभ के बारे में जानकारी दी। बाद में उन्होंने महिलाओं को नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, आपातकालीन सेवा 112 व आगामी 21, 22, 23 अगस्त को आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के उद्देश्य व लाभों के बारे में बताया।

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