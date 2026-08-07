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Pithoragarh News: नाकोट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल नाकोट में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू

Pithoragarh News: नाकोट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल नाकोट में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों को वृक्षों के संरक्षण, जलवायु अनुकूलनशीलता और सामुदायिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। साथ ही बच्चों को गुड टच बैड टच व साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताएं। बाद में सचिव ने विद्यालय परिसर में पौधे रोपे।

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