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Pithoragarh News: बार एसोसिएशन ने सड़क सुधारीकरण की मांग उठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: संतोष, गंगोलीहाट। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एसडीएम से मिलकर तहसील कार्यालय जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सड़क लंबे समय से खराब है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अधिवक्ताओं ने जल्दी मरम्मत और अवैध पार्किंग रोकने की मांग की।

Pithoragarh News: बार एसोसिएशन ने सड़क सुधारीकरण की मांग उठाई

Pithoragarh News: संतोष, गंगोलीहाट। मुख्य मार्ग से तहसील कार्यालय जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील कार्यालय मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिससे यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में सड़क की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त होकर बाहर निकलने लगी है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक, वादकारी, अधिवक्ता और सरकारी वाहन गुजरते हैं। सड़क की खराब स्थिति और यातायात अव्यवस्था के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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उन्होंने एसडीएम से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और मार्ग पर हो रहे अवैध पार्किंग को रोकने की मांग की। इस दौरान बार सचिव मनोज रावल, जगत सिंह मेहरा, हयात सिंह बोरा, शेखर चंद्र उप्रेती और निशा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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