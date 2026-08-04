Pithoragarh News: मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। सचिव मंजू देवी ने दवाओं की जांच की और संचालकों को साफ-सफाई, एक्सपायरी दवाओं को हटााने, और बिल देने के निर्देश दिए। औषधी निरीक्षक पंकज पंत भी उपस्थित रहे।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने जाजरदेवल पहुंचकर मेडिकल स्टोरों में रखे दवाइयों की जांच कर मेडिकल संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल संचालकों से मेडिकल स्टोरों में साफ सफाई रखने, एक्सपायरी दवाई ना रखने व सभी ग्राहकों को दवाइयों के बिल उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान औषधी निरीक्षक पंकज पंत मौजूद रहे।
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