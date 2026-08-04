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Pithoragarh News: मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जाजरदेवल सल्मोड़ा के मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। सचिव मंजू देवी ने दवाइयों के उचित रख-रखाव और साफ-सफाई पर निर्देश दिए। मेडिकल संचालकों को एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं रखने और ग्राहकों को बिल देने का निर्देश भी दिया गया।

मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया
मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जाजरदेवल सल्मोड़ा में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने दवाइयों की जांच कर प्रतिष्ठान स्वामियों को दवाओं का सही ढंग से रख-रखाव करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल संचालकों से मेडिकल स्टोरो में साफ सफाई रखने, एक्सपायरी दवाई ना रखने व सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर औषधी निरीक्षक पंकज पंत मौजूद रहे।

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