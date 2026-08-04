Pithoragarh News: मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जाजरदेवल सल्मोड़ा के मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। सचिव मंजू देवी ने दवाइयों के उचित रख-रखाव और साफ-सफाई पर निर्देश दिए। मेडिकल संचालकों को एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं रखने और ग्राहकों को बिल देने का निर्देश भी दिया गया।
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जाजरदेवल सल्मोड़ा में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने दवाइयों की जांच कर प्रतिष्ठान स्वामियों को दवाओं का सही ढंग से रख-रखाव करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल संचालकों से मेडिकल स्टोरो में साफ सफाई रखने, एक्सपायरी दवाई ना रखने व सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर औषधी निरीक्षक पंकज पंत मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।