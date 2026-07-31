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Pithoragarh News: ग्रीन वैली विद्यालय पांच दिवसीय साइंस कार्निवाल का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के ग्रीन वैली विद्यालय में पांच दिवसीय साइंस कार्निवाल की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना है। संस्थापक मनोज कुमार जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को नई खोजों की दिशा में प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।

Pithoragarh News: ग्रीन वैली विद्यालय पांच दिवसीय साइंस कार्निवाल का शुभारंभ

Pithoragarh News: प्रकाश, पिथौरागढ़। ग्रीन वैली विद्यालय में पांच दिवसीय साइंस कार्निवाल का शुभारंभ हुआ। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कार्निवाल का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन वैली विद्यालय में पांच दिवसीय साइंस कार्निवाल का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी ने दीप जलाकर किया। संस्थापक जोशी ने कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सोच है। उन्होंने विद्यार्थियों को नई खोज, प्रयोग और अनुसंधान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साइंस कार्निवाल की विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का विद्यार्थी ही भविष्य का वैज्ञानिक, आविष्कारक और राष्ट्र निर्माता है।

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कार्यक्रम के दौरान श्रुति, भाविका, चांदनी, काव्या, धीरज भंडारी, कपिल भट्ट, नैतिक, निधि ऐरी और उमा पांडे ने विज्ञान की उपयोगिता और आधुनिक जीवन में उसके महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन ऋषिका बोरा और प्रीति कुमारी ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या सुनीता खम्पा, उप-प्रधानाचार्या संगीता खत्री, समन्वयक प्रियंका पुनेठा, अनीता चड्ढा, आशा चंद, बबीता नगरकोटी, प्रिया बिष्ट सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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