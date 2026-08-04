Pithoragarh News: ढाबे पर अवैध शराब बेचने पर कार्रवाई
Pithoragarh News: थल पुलिस ने ढाबे में अवैध शराब बेचने पर चन्द्र बहादुर के खिलाफ कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को उसे शराब बेचते हुए पकड़ा। यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए की गई है।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। थल पुलिस ने ढाबे में अवैध शराब बेचने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को ढाबा संचालक चन्द्र बहादुर अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिला। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की है।
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