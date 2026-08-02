Pithoragarh News: अस्पताल के वार्ड फुल, खुले में चल रहा मरीजों का उपचार

Pithoragarh News: गोविंद चावला, बेरीनाग। शहीद चौक धरना स्थल पर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन विधायक फकीर राम टम्टा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। छह दिनों से आंदोलन कर रहे व्यापार संघ और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायक से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। बीते दिन शाम को विधायक फकीर राम टम्टा धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा से फोन पर वार्ता कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक के आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। दोलनकारी बेरीनाग महाविद्यालय की जर्जर सड़क का निर्माण कराने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने और महाविद्यालय खेल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर छह दिनों से आंदोलनरत थे।