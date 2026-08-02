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Pithoragarh News: अस्पताल के वार्ड फुल, खुले में चल रहा मरीजों का उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: गोविंद चावला, बेरीनाग। शहीद चौक धरना स्थल पर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन को विधायक फकीर राम टम्टा के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। आंदोलनकारियों ने विधायक से समस्याएं साझा कीं और सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान के विकास की मांग की। विधायक ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।

Pithoragarh News: अस्पताल के वार्ड फुल, खुले में चल रहा मरीजों का उपचार

Pithoragarh News: गोविंद चावला, बेरीनाग। शहीद चौक धरना स्थल पर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन विधायक फकीर राम टम्टा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। छह दिनों से आंदोलन कर रहे व्यापार संघ और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायक से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। बीते दिन शाम को विधायक फकीर राम टम्टा धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा से फोन पर वार्ता कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक के आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। दोलनकारी बेरीनाग महाविद्यालय की जर्जर सड़क का निर्माण कराने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने और महाविद्यालय खेल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर छह दिनों से आंदोलनरत थे।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: विधायक के आश्वासन के बाद क्रमिक अनशन समाप्त

इस दौरान मंडल अध्यक्ष त्रिलोक खाती, महामंत्री गणेश उपाध्याय, किरन मियान, जिला मंत्री इन्द्र धानिक, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह कार्की, योगेश मेहरा, दल बहादुर बाफिला सहित कई लोग मौजूद रहे।

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