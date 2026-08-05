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Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट पुलिस ने स्थानीय निवासी प्रेम राम का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। प्रेम राम ने थाने में मोबाइल खोने की सूचना दी थी, जिसके बाद एसएचओ कैलाश चंद जोशी और कांस्टेबल श्रवण कुमार ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन खोजकर उसे लौटाया।

Pithoragarh News: पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल लौटाया

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। गंगोलीहाट पुलिस ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाया है। स्थानीय प्रेम राम ने थाने में अपने मोबाइल के खोने की सूचना दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर एसएचओ कैलाश चंद जोशी व कांस्टेबल श्रवण कुमार ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से फोन की ढूंढखोज कर मोबाइल व्यक्ति को सौंप दिया है।

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