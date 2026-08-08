Pithoragarh News: आयुर्वेदिक शिविर में 35 लोगों को मिला लाभ
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में मूनाकोट ब्लॉक के गौरीहाट पंचायत घर में आयुष ग्राम मजिरकांडा की ओर से नि:शुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन हुआ। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। मूनाकोट ब्लॉक के गौरीहाट पंचायत घर में आयुष ग्राम मजिरकांडा की ओर से नि:शुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन हुआ। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान योग अनुदेशक नीरज जोशी व बबीता कार्की ने लोगों को चेयर योग का अभ्यास कराया। शिविर में लोगों की जांच कर उन्हें आयुर्वेदिक औषधी वितरित की गई। बताया शिविर में 35 लोगों की जांच की गई। डॉ. उषा बृजवासी भट्ट ने आमजन से दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील की। कहा कि योग शारीरिक व मानसिक लाभ पहुंचाता है। यहां फार्मेसी अधिकारी शैलेन्द्र कंसवाल समेत अन्य मौजूद रहे।
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