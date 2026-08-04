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Pithoragarh News: नवोदय स्कूल के बच्चों ने योगाभ्यास किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पिथौरागढ़ में फिट इंडिया संडे मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई। योग शिक्षक धनंजय जोशी ने छात्रों को योग के लाभ बताए और विभिन्न आसन कराए। प्राचार्य अमित उप्रेती ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में रस्साकसी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

Pithoragarh News: नवोदय स्कूल के बच्चों ने योगाभ्यास किया

Pithoragarh News: संतोष आर्यन, पिथौरागढ़। सीमांत के पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों की शुरूआत राष्ट्रगीत गायन के साथ हुई। बाद में योग शिक्षक धनंजय जोशी ने छात्रों को दैनिक जीवन में योग के इस्तेमाल से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को योग के विभिन्न आसन भी कराएं। प्राचार्य अमित उप्रेती ने छात्रों को जीवन में नशा न करने को प्रेरित किया और शपथ दिलाई। बाद में छात्र-छात्राओं के बीच रस्साकसी खेल प्रतियोगिता हुई। वरिष्ठ बालिका सदन ए, कनिष्ठ बालिका सदन ए और शिवालिक व उदयगिरी सदन विजेता रहे।

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