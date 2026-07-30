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Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में धारचूला पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वाले खगेंद्र गिरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, जहां उन्हें पकड़ा गया और वाहन को सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

Pithoragarh News: नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई

Pithoragarh News: पिथौरागढ़। धारचूला पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को वाहन चालक खगेंद्र गिरी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए मिलें। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन सीज कर लिया है।

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