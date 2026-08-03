Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pithoragarh News: एलएसएम कैंपस में डॉ. प्रीती बनीं विज्ञान संकायाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। डॉ. प्रीती पंत को विज्ञान संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिसर निदेशक डॉ. हेम चंद्र पांडेय ने उनके नेतृत्व में नए अवसरों और उपलब्धियों की उम्मीद जताई। इस कार्यक्रम में नए छात्रों के लिए दीक्षारंभ समारोह भी आयोजित किया गया।

Pithoragarh News: एलएसएम कैंपस में डॉ. प्रीती बनीं विज्ञान संकायाध्यक्ष

Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। लक्ष्मण सिंह महर परिसर की प्राध्यापक डॉ. प्रीती पंत को विज्ञान संकायाध्यक्ष (डीन) नियुक्त किया गया है। सोमवार को परिसर निदेशक डॉ. हेम चंद्र पांडेय ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. पंत के नेतृत्व में विज्ञान संकाय शिक्षा, शोध, नवाचार और नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। इस अवसर पर परिसर में विज्ञान वर्ग के नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pithoragarh Latest News Pithoragarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।