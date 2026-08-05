Pithoragarh News: सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश
Pithoragarh News: डीएम आशीष भटगांई ने पिथौरागढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए सप्लाई चेन तोड़ने और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के स्थलों की समीक्षा भी की गई।
Pithoragarh News: संतोष, पिथौरागढ़। डीएम आशीष भटगांई ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए इसकी सप्लाई चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। डीएम ने डिस्ट्रीब्यूटर, निर्माता और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिएकहा कि प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संस्थाओं और आम जनता के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण के लिए उपलब्ध स्थलों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।
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